Зинченко обратился к болельщикам сборной Украины

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поблагодарил болельщиков за поддержку на чемпионате Европы-2020.
Напомним, что в четвертьфинале турнира жовто-блакитные потерпели разгромное поражение от Англии (0:4).
«Уверен, что с такой поддержкой и командным духом нам под силу все. Спасибо за веру и за то, что были рядом с нами в моменты взлетов и падений. Видя вашу радость и эмоции после побед на каждом уголке страны, Европы и мира, понимаешь ради чего ты играешь! Спасибо, Украина», - написал Зинченко в своем «Инстаграм».
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