Зинченко обратился к болельщикам сборной Украины

Укротитель «канадцев». Кучеров — уже в одной победе от второго Кубка Стэнли и в четырех очках от рекорда Малкина

В третьем матче финала плей-офф НХЛ «Тампа» в гостях победила «Монреаль» (6:3) и повела в серии 3-0.