Дмитрий Селюк: Туре рад, что оказался в «Ахмате». Теперь с нетерпением ждет приезда в Грозный

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы экс-футболиста «Манчестер Сити» Яя Туре, рассказал об адаптации ивуарийца в тренерском штабе «Ахмата».

«Яя абсолютно доволен всем. Его внедряют в тренировочный процесс, он готов выполнять любую работу, которую дает Талалаев. Туре очень нравится, как все выстроено, хорошая дисциплина, хорошие ребята. Он рад, что оказался в «Ахмате». Теперь с нетерпением ждет приезда в Грозный и начала чемпионата, чтобы внедрять какие-то свои идеи», - приводит слова Селюка Sport24.

Напомним, что Туре за свою карьеру выступал за «Беверен», донецкий «Металлург», «Монако», «Олимпиакос», «Барселона» и «Манчестер Сити».