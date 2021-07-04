Официально: Тринкау перешел из «Барселоны» в «Вулверхэмптон» на правах аренды

Форвард «Барселоны» Франсишку Тринкау стал игроком «Вулверхэмптона». Об этом сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Отмечается, что стороны заключили арендное соглашение сроком на один сезон. «Волки» обязуются выплачивать 21-летнему португальцу зарплату, а также получили возможность выкупа по окончании срока аренды.

LATEST NEWS | Trincão loaned to Wolverhampton Wanderers



Details: https://t.co/OWlG3E3wrx pic.twitter.com/t3su7lAGVq — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 4, 2021

Напомним, что Тринкау перешел в «Барселону» из «Браги» летом 2020 года за 31 миллион евро. С тех пор он провел за команду 42 матча, забил три гола и отдал две результативные передачи. В составе каталонского клуба португалец стал обладателем Кубка Испании. Действующее соглашение футболиста рассчитано до 2025 года. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет 22 миллиона евро.