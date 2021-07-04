Андрей Чернышов: Украина сильнее России и по игре, и по результату

- Перед чемпионатом и по ходу него многие продолжали гипотетически сравнивать сборные России и Украины. Кто-то говорил, что это примерно равные сборные, кто-то – Украина сильнее.

- Если исходить из результата, Украина сильнее. Да и по игре – тоже. С Голландией и Швецией украинцы показывали очень достоянный футбол. Что мы в этой связи можем сказать о сборной России, кроме того, что она позорно выступила на Евро? Поэтому на сегодняшний день Украина выше нас.

Евро-2020. Плей-офф.

1/2 финала

6 июля. 22:00. Испания — Италия (Лондон)