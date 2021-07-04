Виктор Онопко: Игра сборной Украины мне понравилась, но второй тайм смотреть было скучно

Бывший защитник сборной России Виктор Онопко прокомментировал разгромное поражение сборной Украины от Англии (0:4) в четвертьфинале чемпионата Европы-2020.

«Считаю, что сборная Украины сделала большое дело, в целом их игра мне понравилась. Второй тайм игры Украина - Англия мне больше понравился, в первом мне было скучно, Украина сильно садилась в штрафную, не было ускорений, обводок.

Незрелищный футбол Саутгейта? Главное - результат, и Англия его добилась. Для меня второй гол в ворота Украины был самый болезненный, это всё перевернуло. На 36-й минуте тренерский штаб Украины совершил перестановки, упростили немного задачу в плане атак для Англии, перейдя на два центральных защитника», - приводит слова Онопко «Матч-ТВ».

Отметим, что Украина впервые пробилась в 1/4 финала Евро.

Англия вышла в полуфинал турнира, где сыграет с Данией, обыгравшей Чехию (2:1). Встреча состоится 7 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли».