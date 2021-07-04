СМИ: Роналду хочет остаться в «Ювентусе»

Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду хочет продолжить карьеру в туринском клубе. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, агент нападающего Жорже Мендеш уже проинформировал руководство «Ювентуса» о желании Роналду продлить контракт до июня 2023 года. В туринском клубе попросили время на размышления, так как из-за пандемии коронавируса туринцам стало затруднительно выплачивать Роналду зарплату, которая составляет 31 миллион евро в год.

Напомним, что Криштиану перешел в «Ювентус» из мадридского «Реала» в 2018 году за 117 миллионов евро. С тех пор он провел за команду 133 матча, забил 101 гол и отдал 22 результативные передачи. В составе «старой синьоры» Роналду стал двукратным чемпионом Италии и обладателем Кубка страны. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 45 миллионов евро.