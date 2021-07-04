«Слова Черчесова слышал. Мне не обидно». Смолов - о пресс-конференции тренера сборной России

Форвард «Локомотива» Федор Смолов отказался комментировать слова главного тренера сборной России Станислава Черчесова о невызове футболиста в национальную команду.

Напомним, что 2 июля на пресс-конференции для журналистов тренер объяснил, почему 31-летний игрок не попал в итоговую заявку России на Евро-2020. По словам Черчесова, тренерский штаб сборной не мог предоставить Смолову роль основного форварда, а с функциями запасного Федор не умеет справляться.

- Как тебе Черчесов? То, что он сказал.

- Вот поэтому я и не хочу говорить. Конечно, слышал. Все слышали.

- Тебе обидно?