Валерий Газзаев: Украина показала свой максимум, который могла достичь

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Валерий Газзаев оценил выступление сборной Украины на чемпионате Европы-2020.
«Украина показала свой максимум, который могла достичь. Это большой успех тренера Шевченко. Очень приятно, как показал себя Ярмоленко. И Шевченко, и Андрей играли у меня в «Динамо» . Я за них болел. Украинцы сыграли так, как могли. В целом выступление Украины назову успешным», - приводит слова специалиста «СЭ».
Отметим, что Украина впервые пробилась в 1/4 финала Евро.
источник: «Спорт-Экспресс»