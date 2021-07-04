Александр Заваров: Украинцы были безвольные, бесхарактерные, никакой тренерской мысли я не заметил

Бывший игрок сборной СССР Александр Заваров прокомментировал разгромное поражение сборной Украины от Англии (0:4) в четвертьфинале чемпионата Европы-2020.

«Сборная Украины играла в группе, случайно вошла с третьего места. В 1/8 шведы, думаю, недооценили сборную Украины и поплатились за это. А со сборной Англии нужно было вытягивать все свои качества, и моральные, и физические, и футбольные, биться, бороться, атаковать.

Но украинцы были безвольные, бесхарактерные, никаких тактических планов я не заметил, никакой тренерской мысли не было, ни злости у футболистов»,- приводит слова Заварова РБК.

Отметим, что Украина впервые пробилась в 1/4 финала Евро.

Англия вышла в полуфинал турнира, где сыграет с Данией, обыгравшей Чехию (2:1). Встреча состоится 7 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли».