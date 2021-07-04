«Сборная полностью провалила турнир». Черданцев - о выступлении России на Евро-2020

Комментатор Георгий Черданцев оценил выступление сборной России на чемпионате Европы-2020.

«Не хочу расставлять плюсы и минусы. Сборная полностью провалила турнир. Я не согласен, что «выигрывает команда, а проигрывает тренер». Это общий тотальный минус. Без положительных героев и виноватых. Огромное разочарование», - приводит слова Черданцева «СЭ».

Напомним, что команда Черчесова не смогла пробиться в плей-офф на Евро-2020. Россия одержала победу над Финляндией (1:0), а также потерпела по одному разгромному поражению от Бельгии (0:3) и Дании (1:4).