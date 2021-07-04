«Вайле» выкупил Онугху из «Краснодара»

«Краснодар» сообщил, что «Вайле» выкупил у «быков» российского форварда Германа Онугху, до этого выступающего в данном датском клубе на правах аренды.

«Руководство ФК «Краснодар» благодарит Германа за годы сотрудничества и желает успехов в его дальнейшей профессиональной карьере», - говорится в сообщении пресс-службы «Краснодара».

В составе «Вайле» 24-летний Онугха принял участие в 19 играх, в которых отличился пятью голами и одной голевой передачей. За клубы системы «Краснодара» форвард забил 20 голов в 64 матчах.