«Вайле» отдаст Онугху в аренду «Крыльям Советов»

Спортивный директор самарских «Крыльев Советов» Сергей Корниленко рассказал, что клуб возьмет в аренду у датского «Вайле» нападающего Германа Онугху, которые сегодня официально покинул другой клуб российской премьер-лиги «Краснодар».

До этого 24-летний россиянин выступал за датскую команду на правах аренды.

«Сейчас согласовываем оставшиеся детали. Планируется аренда Онугхи на год, с последующим правом выкупа», - приводит слова Корниленко «Чемпионат».

В составе «Вайле» 24-летний Онугха принял участие в 19 играх, в которых отличился пятью голами и одной голевой передачей. За клубы системы «Краснодара» форвард забил 20 голов в 64 матчах.