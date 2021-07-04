Игорь Гамула: Футболисты сборной Украины сделали выводы после того, как с трудом вышли в плей-офф

Тренер Игорь Гамула считает, что сборная Украины в плей-офф чемпионата Европы показала другой уровень нежели в заключительных играх группового этапа.

«Конечно, им немного повезло. Украинцы сами загнали себя в угол. Тот футбол, который они показали во встрече с Нидерландами и первом тайме противостояния с Северной Македонией, настраивал на оптимистичный лад. Но потом внутри команды что-то произошло. И после того, как сборная с трудом прошла в плей-офф, футболисты сделали выводы. Тот же Александр Зинченко наконец заиграл на высоком уровне», - приводит слова Гамулы RT.

Напомним, что сборная Украины завершила свое выступление на Евро-2020 на стадии четвертьфинала, проиграв команде Англии (0:4).