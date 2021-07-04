Игорь Гамула: Российским футболистам нужно стараться уезжать в ведущие чемпионаты

Тренер Игорь Гамула рассказал, чем российские футболисты отличаются от украинских.

«Нужно стараться уезжать в ведущие чемпионаты. А то у нас футболисты смотрят на предложения из Европы и думают: «Зачем я туда поеду, если зарплата будет меньше в три раза, чем в России?» Украинцы же с удовольствием уезжают. И это понятно, ведь денег в местном футболе гораздо меньше», - приводит слова Гамулы RT.

Добавим, что сборная России закончила выступление на чемпионате Европы на групповой стадии, тогда как украинцы дошли до четвертьфинала.