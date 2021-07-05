Татаев перешел из «Млады Болеслав» в «Аланию»

Игрок обороны Алексей Татаев перешел из чешской «Млады Болеслав» во владикавказскую «Аланию». Об этом сообщает официальный сайт чешского клуба.

«Мне здесь было хорошо, я буду помнить только самое лучшее. Игра здесь очень помогла мне в плане футбольного роста. Я приобрел большой опыт, с которым теперь хочу помочь клубу, в котором начинал футбольную карьеру, перейти из второй лиги в элитный дивизион», - сказал 22-летний футболист.

Напомним, что Татаев защищал цвета «Млады Болеслав» с 2019 года. В минувшем сезоне воспитанник «Краснодара» провел 14 матчей в чемпионате Чехии, забил два гола.