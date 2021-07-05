Николич выступил за полную отмену лимита на легионеров в РПЛ

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич выступил за полную отмену лимита на легионеров в российской премьер-лиге.

«Мой ответ по лимиту прост: футбольный рынок один на весь мир. И на этом рынке есть единственный критерий - качество. Все остальное, что придумывают - будь то лимит на иностранцев, на молодых, на возрастных, - это все неправильно. И это покажет игра.

Я бы вообще полностью отменил лимит. Тогда цены на русских игроков будут нормальными. Думаю, мы потеряли многих футболистов из-за лимита, рано увеличив их зарплаты. Пустите всех на свободный рынок - русских, иностранцев. Пусть бьются друг с другом, конкурируют. Кто более ценен, покажет футбол», - приводит слоа специалиста «СЭ».

Напомним, что Николич возглавляет железнодорожников с 2020 года.