Дарида завершит карьеру в сборной Чехии после Евро-2020

Полузащитник сборной Чехии Владимир Дарида после поражения от Дании (1:2) в 1/4 финала Евро-2020 принял решение о завершении международной карьеры.

«В этом сезоне я провел 140 дней вдали от дома на матчах и сборах. Теперь хочу проводить гораздо больше времени с семьей и маленьким сыном», - написал 30-летний футболист в «инстаграме».

Отметим, что Дарида вызывается в главную сборную страны с 2012 года. С тех пор он провел за команду 76 матчей и забил восемь голов.

Также футболист известен по выступлениям за «Герту», «Викторию Пльзень», «Фрайбург» и другие команды.