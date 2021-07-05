Спортивный директор «Тоттенхэма» Паратичи рассказал о выборе главного тренера команды

Спортивный директор «Тоттенхэма» Фабио Паратичи рассказал о выборе главного тренера после увольнения Жозе Моуринью.

«Мы разговаривали со многими специалистами. Антонио Конте - один из тех менеджеров, с которым вели переговоры. С Дженнаро Гаттузо и Паолу Фонсекой также контактировали. Но в итоге решили назначить Нуно Эшпирито Санту, потому что были впечатлены его потрясающей работой в «Вулверхэмптоне», - приводит слова Паратичи Sky Sports.

30 июня «Тоттенхэм» объявил о назначении Нуну Санту на пост главного тренера команды.

Напомним, что с 2017 по 2021 год Санту тренировал «Вулверхэмптон». Под его руководством «волки» дважды подряд финишировали седьмыми по итогам сезона, что является для команды наивысшим результатом в АПЛ. Помимо этого, в сезоне-2019/20 «Вулверхэмптон» дошел до четвертьфинала Лиги Европы, где проиграл будущему победителю турнира «Севилье» (0:1).

До этого специалист тренировал «Порту», «Валенсию» и «Риу Аве».