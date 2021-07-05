Фабио Паратичи: Погба даже близок не был к возвращению в «Ювентус

Бывший спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи, ныне занимающий аналогичную должность в лондонском «Тоттенхэме», прокомментировал возможность возвращения Поля Погба в туринский клуб.

«Возвращение Погба в „Ювентус“? Думаю, с этим все очень непросто. Не было и момента, когда он бы был близок к возвращению в клуб», - приводит слова Паратичи Sky Sports.

Напомним, что 28-летний француз выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год, а затем вернулся в «Манчестер Юнайтед», воспитанником которого он является.

В минувшем сезоне Погба провел 26 матчей, забил три гола и отдал три результативные передачи.