Защитник сборной Италии Спинаццола пропустит шесть-семь месяцев из-за травмы

Игрок обороны сборной Италии Леонардо Спинаццола из-за травмы выбыл на шесть-семь месяцев. Об этом сообщает Sky Sport.

Защитник получил серьезное повреждение в матче 1/4 финала Евро-2020 против Бельгии (2:1).

Напомним, что Спинаццолу дважды признавали лучшим игроком матча на нынешнем европейском первенстве - в играх против Турции и Австрии.

В полуфинале Италия сыграет с Испанией. Встреча состоится состоится 6 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Добавим, в минувшем сезоне 28-летний Спинаццола провел за «Рому» 39 матчей, забил два гола и отдал восемь результативных передач. Его контракт с римским клубом рассчитан до лета 2024 года. Рыночная стоимость футболиста составляет 26 миллионов евро.