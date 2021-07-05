Марко Николич: Пиняев - молодой интересный русский игрок, который должен проявить себя в будущем

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич оценил форварда «Чертаново» Сергея Пиняева.

Ранее сообщалось, что железнодорожники являются одними из претендентов на 16-летнего футболиста.

«Молодой интересный русский игрок, который должен проявить себя в будущем. Не знаю, смог бы он играть сейчас в основном составе или нет, но на будущее интересный игрок, сто процентов. Посмотрим, как он будет развиваться», - приводит слова специалиста «СЭ».

В минувшем сезоне Пиняев стал самым молодым автором гола в ФНЛ. Он поразил ворота «Иртыша» в возрасте 15 лет 9 месяцев и 10 дней.