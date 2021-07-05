Харри Кейн: Если мы будем играть так, как мы умеем, у нас будет прекрасная возможность выйти в финал

Нападающий сборной Англии Харри Кейн поделился ожиданиями от 1/2 финала чемпионата Европы-2020 против Дании.

«Прежде всего, это отличная команда. В прошлом году мы дважды играли с ними в Лиге наций, и мы не победили ни в одной игре - ничья и поражение. С тех пор мы набрали обороты, но нам надо сосредоточиться на себе. Полуфинал пройдет на нашем стадионе, и мы должны использовать все эти положительные моменты. Если мы будем играть так, как мы умеем, у нас будет прекрасная возможность выйти в финал», - приводит слова Кейна официальный сайт УЕФА.

Матч Англия - Дания состоится 7 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Напомним, что в 1/4 финала Англия разгромила Украину (4:0), а Дания оказалась сильнее Чехии (2:1).