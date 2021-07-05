Саутгейт - о сборной Дании: Я знал, насколько они хороши раньше, и они снова доказали это на Евро

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился ожиданиями от 1/2 финала Евро-2020 против Дании.

«У нас было два матча с Данией осенью. Я знал, насколько они хороши раньше, и они снова доказали это на Евро. Очевидно, они на волне эмоций после того, что произошло с Кристианом Эриксеном, и это понятно», - приводит слова Саутгейта официальный сайт УЕФА.

В 2020 году команды провели два матча между собой в Лиге наций: англичане уступили дома со счетом 0:1 и сыграли вничью в Дании со счетом 0:0.

Встреча Англия - Дания состоится 7 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Напомним, что в 1/4 финала Англия разгромила Украину (4:0), а Дания оказалась сильнее Чехии (2:1).