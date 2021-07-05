Левандовски признан лучшим игроком «Баварии» сезона-2020/21

Нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски признан болельщиками лучшим игроком сезона-2020/21. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Отмечается, что за 32-летний поляк получил 76,8 процента голосов. Второе место занял полузащитник Томас Мюллер (10,3%), тройку лучших замкнул полузащитник Джошуа Киммих (6,9%).

Напомним, что в минувшем сезоне Левандовски провел 40 матчей во всех турнирах, в которых забил 48 голов.

Роберт выступает за мюнхенский клуб с 2014 года.