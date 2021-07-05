РПЛ не планирует вводить потолок зарплат

Новый сезон российской премьер-лиги (РПЛ) начнется без изменения в регламенте по легионерам и без потолка зарплат. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на источники в РФС и РПЛ.

Напомним, что ранее о необходимости введения такой меры регулирования на фоне провального выступления сборной России на Евро-2020 заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«Никаких изменений к началу сезона не планируется. По крайней мере многие руководители в РФС не знали о таких глобальных реформах», сообщил источник в РФС.

«В РПЛ выводы и поручения руководства страны стали неожиданными. Однако никаких изменений в регламенте по легионерам и введения потолка зарплат к началу сезона не планируется. На это есть несколько причин и основная - невозможность за кратчайший срок к началу чемпионата сформировать четкие правила», - заявили в РПЛ.

Напомним, потолок зарплат существует в КХЛ: клубы не имеют права тратить более 900 миллионов рублей в год на суммарные зарплату игрокам.