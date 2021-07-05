Доменико Тедеско: У меня были предложения от других клубов, но я решил остаться в «Спартаке»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о своем решении покинуть клуб.

«Не могу сказать, что потерял сон из-за этого. Я заранее объявил «Спартаку», что не продлю контракт из-за семьи. А сразу же подписать контракт с другим клубом - это было бы неуважением с моей стороны.

У меня были предложения. Даже в то время, что я работал в «Спартаке». Откуда? Из Германии и других стран. Но я был твердо намерен отработать контракт со «Спартаком» до конца, как и объявил в декабре», - приводит слова Тедеско Kicker.

Напомним, что по итогам минувшего сезона «Спартак» занял второе место в РПЛ и получил право выступить в квалификации следующего розыгрыша Лиги чемпионов.