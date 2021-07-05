«Тобол» решил вернуть Йованчича из «Црвены Звезды»

Как стало известно Meta-ratings.kz, сербский полузащитник Душан Йованчич вернулся в костанайский «Тобол».
30-летний опорный полузащитник Душан Йованчич в зимнее межсезонье на правах аренды перешел в казахстанский клуб из сербской «Црвены Звезды».
В июне аренда Йованчича завершилась, и игрок вернулся назад. Спустя месяц «Тобол», не найдя подходящих вариантов замены, принял решение вернуть Душана обратно.
В текущем чемпионате Казахстана Душан Йованчич принял участие в 11 играх.
источник: «Метарейтинг Казахстан»