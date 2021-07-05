«Кайрат подпишет контракт с полузащитником «Крыльев Советов» Алвешом

Как стало известно Meta-ratings.kz, «Кайрат» в ближайшее время подпишет контракт с португальским полузащитником «Крыльев Советов» Рикарду Алвешом.

28-летний атакующий полузащитник должен прибыть в Алматы сразу после получения разрешения на выезд от межведомственной комиссии. Стороны обговорили все условия и сразу по приезде в Алматы он пройдет медицинский осмотр, после чего заключит соглашение с действующим чемпионом Казахстана.

Последние три года Алвеш провел в России, защищая цвета «Оренбурга» и «Крыльев Советов», а до этого выступал на родине за «Портимоненсе», румынский «Рапид» и словенскую «Олимпию». Стоит отметить, что «Кайрат» и ранее проявлял интерес к бывшему игроку юношеских сборных Португалии.

Алвеш станет третьим новичком алматинского клуба в июле, ранее контракт с «желто-черными» подписали камерунец Маки Баньяк и вернувшийся из бельгийского «Беерсхота» Ян Вороговский.