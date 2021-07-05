Президент «Торпедо» Маслов назвал причины увольнения Игнашевича

Президент «Торпедо» Денис Маслов объяснил причины увольнения Сергея Игнашевича с поста главного тренера команды.

«Там все накопилось. И результат, и отношения внутри команды, и история с болельщиками - все это сложилось воедино. Не было какого-то конфликта - ругани и всего прочего.

Что стало точкой невозврата? По факту, поражение от «Нижнего» (1:4). Хотя я потом разговаривал с их тренером Евдокимовым, и он мне сказал: «Несмотря на счет, это была сложнейшая игра в моей карьере». Но по результату нас разорвали», - приводит слова руководителя Sport24.

Напомним, что Игнашевич возглавлял московский клуб с июня 2020 по март 2021 года. В прерванном из-за пандемии COVID-19 сезоне «Торпедо» заняло четвертое место по итогам сыгранных 27 туров, несмотря на то, что значительную часть сезона команда лидировала в турнирной таблице ФНЛ.