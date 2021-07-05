«Слушал его 2,5 часа и вообще ничего не понял». Шалимов - о пресс-конференции Черчесова

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился мнением о пресс-конференции наставника сборной России Станислава Черчесова.

«Я в ужасе от пресс-конференции Черчесова. Слушал его 2,5 часа и вообще ничего не понял. Сейчас скорее стоит вопрос неустойки, зарплаты. Не будем забывать и о словах Владимира Путина. Посмотрим, как их поймут руководители нашего футбола.

Также непонятно, кто придет на место Черчесова: Валерий Карпин, Леонид Слуцкий или кто-то еще. Просто так назначать нового главного тренера в сборную нельзя. Для начала нужно поговорить со всеми кандидатами», - приводит слова Шалимова RT.

При общении с журналистами Черчесов заявил, что не собирается покидать свой пост.

Специалист возглавляет сборную России с 2016 года. Его контракт рассчитан до декабря 2022-го.