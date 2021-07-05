Гаттузо назвал причины своего ухода из «Фиорентины»

Тренер Дженнаро Гаттузо объяснил причины, по которым он решил покинуть пост наставника «Фиорентины» всего после 21 дня с момента своего назначения на пост.

У специалиста возникли разногласия с клубом по поводу трансферной политики «фиалок».

«Я был тренером восемь лет, и мои команды не наняли ни одного игрока Жорже Мендеша. И я их никогда не навязывал. Мендеш - хороший друг, он дает мне советы по поводу моей карьеры, у него большой опыт. Рынок идет в ногу со временем, я тренер и уважаю иерархию, = приводит слова Гаттузо La Repubblica.

Напомним, что новым главным тренером флорентийского клуба стал Винченцо Итальяно.