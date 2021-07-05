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05 июля 10:46
автор: Степан Шереметьев

Гаттузо назвал причины своего ухода из «Фиорентины»

Специалист покинул флорентийский клуб спустя всего 21 день после назначения главным тренером команды.

Тренер Дженнаро Гаттузо объяснил причины, по которым он решил покинуть пост наставника «Фиорентины» всего после 21 дня с момента своего назначения на пост.

У специалиста возникли разногласия с клубом по поводу трансферной политики «фиалок».

«Я был тренером восемь лет, и мои команды не наняли ни одного игрока Жорже Мендеша. И я их никогда не навязывал. Мендеш - хороший друг, он дает мне советы по поводу моей карьеры, у него большой опыт. Рынок идет в ногу со временем, я тренер и уважаю иерархию, = приводит слова Гаттузо La Repubblica.

Напомним, что новым главным тренером флорентийского клуба стал Винченцо Итальяно.

источник: La Repubblica
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