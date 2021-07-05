Источник: Рамос согласовал условия личного контракта с «ПСЖ»

Бывший капитан «Реала» Серхио Рамос продолжит карьеру в «ПСЖ». Об этом сообщает Le Parisien.

По информации источника, стороны уже согласовали условия контракта. Ранее появлялась информация, что 35-летний испанец подпишет соглашение с парижанами до 2023 года.

В минувшем сезоне он провел за «Королевский клуб» 21 матч, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

Напомним, что 35-летний защитник выступал за «Реал» с 2005 года. В составе мадридцев он четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, пять раз становился чемпионом Испании, дважды выигрывал Кубок страны, а также четыре раза - клубный чемпионат мира.