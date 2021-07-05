Сборная Германии объявила состав на Олимпиаду в Токио в стиле аниме (видео)

Сборная Германии по футболу объявила окончательный состав на Олимпийские игры в Японии.

Пресс-служба Бундестим опубликовала презентацию в оригинальном формате. Состав команды представлен роликом, который выполнен в стиле аниме.

UNSER TEAM FÜR TOKIO! 🇯🇵



Wir sind richtig stolz, mit diesen Jungs ein Teil von @TeamD zu sein 🖤❤️💛 心を込めて - #HERZZEIGEN!#WirfuerD #roadtotokyo pic.twitter.com/E6J2Y6djJj — Team Deutschland | Fußball 🇩🇪 (@DFB_Junioren) July 5, 2021

Отметим, что в заявку футбольной сборной на Олимпийские игры согласно регламенту попадают игроки не старше 23 лет. Допускается включение трех футболистов старше 23 лет. Из-за переноса Олимпиады с 2020 на 2021 год было принято решение повысить возрастной ценз до 24 лет.