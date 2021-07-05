«Динамо» подписало контракт с полузащитником Гагнидзе

Пресс-служба московского «Динамо» объявила о заключении контракта с полузащитником Лукой Гагнидзе.

Отмечается, что соглашение с 18-летний футболистом рассчитано на пять лет.

⚡️ Лука Гагнидзе — игрок «Динамо»!



18-летний грузинский полузащитник подписал контракт с нашим клубом на 5 лет.



Добро пожаловать, Лука! ⚪️🔵#ДинамоМосква #Гагнидзе pic.twitter.com/e5vLRirMvo — ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) July 5, 2021

Ранее грузинский хавбек выступал в тбилисском «Динамо». В его активе 16 матчей, один гол и три результативные передачи за основную команду грузинского клуба.