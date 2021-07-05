Источник: «Ренн» готов продать Камавингу в «Манчестер Юнайтед» за 30 млн евро

Полузащитник «Ренна» Эдуарду Камавинга может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своем «Твиттере».

По информации источника, английский клуб работает над трансфером 18-летнего футболиста. В настоящее время «красные дьяволы» находятся на стадии активных переговоров.

Отмечается, что «Ренн» готов отпустить свою юную звезду всего за 30 миллионов евро, так как летом у Эдуарду истекает контракт, и клуб не хочет терять его бесплатно.

Камавинга является воспитанником «Ренна» и выступает за основную команду с января 2019 года. С тех пор он провел за клуб 82 матча, забил два гола и отдал пять результативных передач. По оценке портала Тransfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 55 миллионов евро.