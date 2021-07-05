Сборная России выразила соболезнования в связи со смертью Меньшова

Сборная России выразила соболезнования в связи со смертью Владимира Меньшова.

Сегодня, 5 июля, стало известно о его смерти из-за последствий коронавирусной инфекции. Сообщается, что режиссер будет похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

«Умер актер и режиссер Владимир Меньшов. Легенда советского и российского кино, он снял всеми любимые шедевры: «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби» и «Ширли-мырли». Выражаем соболезнования родным и близким Владимира Валентиновича», - говорится в сообщении.