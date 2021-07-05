Бувач - о новичке «Динамо» Гагнидзе: В будущем Лука будет одним из ключевых футболистов команды

Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач прокомментировал подписание контракта с грузинским хавбеком Лукой Гагнидзе.

«Лука - очень талантливый молодой футболист. Для своих лет он обладает отличной техникой работы с мячом. Работоспособный и проворный игрок, против которого крайне непросто играть. Гагнидзе не боится брать на себя игру - это огромный плюс.

Обычно он действует на позиции «восьмерки», но у него отличные оборонительные навыки, поэтому он без проблем выступает в роли «шестерки». Убежден, что в будущем Лука будет одним из ключевых футболистов «Динамо», - приводит слова Бувача официальный сайт бело-голубых.

Ранее хавбек выступал в тбилисском «Динамо». В его активе 16 матчей, один гол и три результативные передачи за основную команду грузинского клуба. Помимо этого Гагнидзе вызывался в юношескую сборную своей страны и является кандидатом в молодежную команду.