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05 июля 12:55
автор: Степан Шереметьев

Бувач - о новичке «Динамо» Гагнидзе: В будущем Лука будет одним из ключевых футболистов команды

Соглашение с 18-летним полузащитником рассчитано на пять лет.

Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач прокомментировал подписание контракта с грузинским хавбеком Лукой Гагнидзе.

«Лука - очень талантливый молодой футболист. Для своих лет он обладает отличной техникой работы с мячом. Работоспособный и проворный игрок, против которого крайне непросто играть. Гагнидзе не боится брать на себя игру - это огромный плюс.

Обычно он действует на позиции «восьмерки», но у него отличные оборонительные навыки, поэтому он без проблем выступает в роли «шестерки». Убежден, что в будущем Лука будет одним из ключевых футболистов «Динамо», - приводит слова Бувача официальный сайт бело-голубых.

Ранее хавбек выступал в тбилисском «Динамо». В его активе 16 матчей, один гол и три результативные передачи за основную команду грузинского клуба. Помимо этого Гагнидзе вызывался в юношескую сборную своей страны и является кандидатом в молодежную команду.

источник: ФК «Динамо» (Москва)
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