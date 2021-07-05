Шалимов призвал не отменять лимит на легионеров в РПЛ

Бывший главный тренер «Краснодара» объяснил, почему в РПЛ нельзя отменять лимит на легионеров.

«Станет ли сборная России сильнее, если все ее футболисты соберутся в командах, занимающих места в РПЛ от шестого до 16-го - большой вопрос. А клубам сборная не интересна - они сразу возьмут по 15 легионеров, кто качественных, а кто вообще никаких. Поэтому лимит отменять ни в коем случае нельзя, но и ужесточать его не стоит. Нынешняя система «8 + 17» - оптимальная», - приводит слова специалиста RT.

Напомним, что по нынешним правилам в заявке команды может находиться только восемь иностранцев.