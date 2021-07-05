Леонид Федун: Та сборная России, которую в свое время сделал Мутко, умерла, а новая не родилась

Владелец «Спартака» Леонид Федун оценил выступление сборной России на чемпионате Европы-2020.

«Впечатление очень негативное. К сожалению, выступили крайне плохо. У меня было ожидание, что мы дойдем до четвертьфинала, но, как говорится, наши ожидания — наши проблемы. Та сборная, которую в свое время сделал Мутко, умерла, а новая не родилась. Так бывает. И предпосылок для появления новой эффективной работоспособной сборной крайне мало», - приводит слова Федуна «СЭ».

Напомним, что команда Черчесова не смогла пробиться в плей-офф на Евро-2020. Россия одержала победу над Финляндией (1:0), а также потерпела по одному разгромному поражению от Бельгии (0:3) и Дании (1:4).