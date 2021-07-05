Суперкубок России пройдет с ограничениями по зрителям на трибунах

Власти города Калининград разрешили проведение Суперкубка России между «Зенитом» и «Локомотивом» при 70% максимальной заполняемости трибун.

«Принято решение разрешить проведение матча Олимп-Суперкубок России по футболу в 2021 году на стадионе «Калининград» с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, с максимальной заполняемостью зрительских трибун не более 70% от общего количества мест», - приводят «РИА Новости» слова руководителя пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрия Лыскова.

Ранее в РПЛ сообщили, что билетную программу на матч опубликуют как только будет получена информация о порядке допуска зрителей.