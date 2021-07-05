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05 июля 15:28
автор: Александр Поволоцкий

Леонид Федун: Хочу видеть в исполнении «Спартака» чемпионскую игру, какая была у Витории в «Бенфике»

Клуб сыграет в отборе Лиги чемпионов в предстоящем сезоне.

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун рассказал о том, какую игру хочет видеть в исполнении футболистов своей команды.

«Я видел «Бенфику» Руя Витории двух чемпионских сезонов. Хочу видеть такую же игру в исполнении «Спартака». И первые наметки этой игры мы увидели в матче с «Браво». Это компактный и более интенсивный футбол. Смогут ли наши защитники высоко держать линию, смогут ли так играть — вопрос. Конечно же, хочется, чтобы не было травм», - приводит слова Федуна «Спорт-Экспресс».

Напомним, на посту главного тренера «красно-белых» Витория сменил Доменико Тедеско, под руководством которого команда заняла второе место в минувшем сезоне РПЛ.

источник: «Спорт-Экспресс»
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