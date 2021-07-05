ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
ЧЕ-2020 - финальный раунд 22:00 Италия 0 Испания 0
ЧЕ-2020 - финальный раунд 22:00 Англия 0 Дания 0
05 июля 16:11
автор: Александр Поволоцкий

«Спартак» одержал первую победу под руководством Витории, обыграв «Шибеник» в товарищеском матче

Красно-белые продолжают подготовку к сезону в Австрии.

Московский «Спартак» переиграл товарищеском матче хорватский «Шибеник».

Встреча в австрийском Филлахе и завершилась победой российского клуба со счетом 4:2 (2:0).

В составе «Спартака» отличились полузащитника Йоррит Хендрикс (36-я минута), хавбек Виктор Мозес (42), нападающий Максим Глушенков (68) и полузащитник Михаил Игнатов (85). У хорватов голы забили Дени Юрич (53, с пенальти) и Иван Делич (60).

Добавим, что эта победа стала для красно-белых первой под руководством нового главного тренера португальца Руя Витории. В предыдущих матчах «Спартак» проиграл «Нефтчи» (1:2) и сыграла вничью с «Браво» (2:2).

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Gif-обзор: Volvo Concept Recharge – электричка с китайским взглядомБразилия и Перу вышли в полуфинал Кубка АмерикиИталия победила Бельгию в четвертьфинале Евро-2020Шалимов о пресс-конференции Черчесова: Я в ужасеЗаслуженный футбольный тренер СССР высказался о ЧерчесовеБузова нарвалась на критику, представ на фото в одних трусиках
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Встреча с главным редактором «Советского спорта»

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика