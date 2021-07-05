«Спартак» одержал первую победу под руководством Витории, обыграв «Шибеник» в товарищеском матче

Московский «Спартак» переиграл товарищеском матче хорватский «Шибеник».

Встреча в австрийском Филлахе и завершилась победой российского клуба со счетом 4:2 (2:0).

В составе «Спартака» отличились полузащитника Йоррит Хендрикс (36-я минута), хавбек Виктор Мозес (42), нападающий Максим Глушенков (68) и полузащитник Михаил Игнатов (85). У хорватов голы забили Дени Юрич (53, с пенальти) и Иван Делич (60).

Добавим, что эта победа стала для красно-белых первой под руководством нового главного тренера португальца Руя Витории. В предыдущих матчах «Спартак» проиграл «Нефтчи» (1:2) и сыграла вничью с «Браво» (2:2).