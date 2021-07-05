Директор «Фишта» заявил, что стадион не пострадал во время стихии

Домашний стадион клуба Тинькофф - Российская Премьер-лига (РПЛ) «Сочи» «Фишт» не пострадал от проливных дождей. Об этом ТАСС сообщил руководитель арены Вениамин Богомолов.

В понедельник оперативный штаб по региону сообщил, что в Сочи работают сирены для оповещения населения о возможном наводнении и вероятности разлива рек, жителей просят подготовить документы и предметы первой необходимости, если ситуация вынудит их начать эвакуацию. В течение дня в городе выпало около месячной нормы осадков, в ряде рек Сочи уровень воды поднялся до критических отметок, была повреждена инфраструктура пляжа, затоплены несколько пансионатов и гостиниц. Пляжи в Сочи закрыты, купание запрещено, экскурсии отменены.

«Стадион и поле не пострадали, - сказал Богомолов. «Фишт» полностью готов к началу нового сезона.

Напомним, первый домашний матч южан пройдет 9 августа в рамках третьего тура РПЛ против «Урала».