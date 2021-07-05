Руй Витория поделился впечатлениям о сборе «Спартака» в Австрии

Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился своим мнением о сборах московской команды в Австрии.

«Могу сказать, что в целом все прошло хорошо. Футболисты, несмотря на стресс, показали хороший ритм и неплохую. самоотдачу. Я остался очень доволен сборами в Австрии», - цитирует Виторию пресс-служба «Спартака».

Сегодня, 5 июля, московский «Спартак» выиграл товарищеский матч с хорватской командой «Шибеник». Встреча прошла на стадионе Ландскрон в Филлахе (Австрия) и завершилась со счетом 4:2.