Обляков заявил, что команда сделает все, чтобы ЦСКА выиграл чемпионат

Полузащитник молодежной сборной России и ЦСКА Иван Обляков, которому исполнилось 23 года, поделился своими ожиданиями от предстоящего сезона.

«Надеюсь на новый сезон? Позиция не в том, чтобы останавливаться на неудачах. Болельщики, конечно, ожидали, что мы выступим лучше. Была критика, мы ее принимаем. Мы будем стараться двигаться только вперед, наша планка всегда высока. В команде нет равнодушия и никогда не было, потому что любой человек, спортсмен, футболист хочет побеждать, в том числе и я. Мы сделаем все, чтобы следующий сезон был успешным для ПФК ЦСКА », - цитирует Облякова пресс-служба ЦСКА.

В минувшем сезоне полузащитник провел 27 матчей за армейцев и забил один мяч.