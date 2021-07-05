Оливер Кан: «ПСЖ» вкладывает деньги, но ничего не выигрывает

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан, ранее выступавший за команду в качестве вратаря, обозначил цели мюнхенского клуба на следующий сезон. Функционер считает, что у баварцев есть большие шансы на победу в Лиге чемпионов.

«Мы хотим показать футбол мирового уровня со звездами и молодежью в составе. Победить в чемпионате Германии в 10-й раз подряд было бы невероятно и особенно. В европейских соревнованиях мы тоже хотим быть в числе лидеров. Я уверен, что у нас есть все для этого.

Мы хотим выиграть Лигу чемпионов. Невероятная культура успеха - наше конкурентное преимущество. ПСЖ вкладывает много денег, но еще не выиграл Лигу чемпионов. Я не волнуюсь по этому поводу », - цитирует Кана в Твиттере Bayern & Germany.