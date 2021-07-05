Ари сообщил, что уедет в Бразилию

Бывший нападающий «Краснодара», «Локомотива» и «Спартака» Ари заявил, что собирается покинуть Россию и вернуться, чтобы закончить игру в Бразилии.

«Думаю, поеду в Бразилию, - цитирует слова 35-летнего Ари «РБ Спорт». - Я не останусь в России. Я разговаривал с Химками. Но договориться не удалось. Сначала мне сказали об одной сумме, потом предложили меньшую зарплату. Меня это не устраивало.»

Бразилец сообщил, что, скорее всего, подпишет контракт с «Форталезой»: «Да, скорее всего. Но пока еще нет конкретики по зарплате и срокам контракта. Мы ведем переговоры.»

Также Ари заявил, что пока не собирается завершать футбольную карьеру: «Я хочу играть еще как минимум три года. Я понимаю, что сборы и тренировки очень важны. Но для меня также важно сохранять спокойствие. Буду много тренироваться, потом начну играть. Так что сейчас я не тороплюсь и понимаю, что найду команду.»