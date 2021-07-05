Хакими выехал в Париж для прохождения медосмотра в «ПСЖ»

Защитник «Интера» Ашраф Хакими отправился в Париж, чтобы пройти медицинское обследование и заключить контракт с «Пари-Сен-Жермен», сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Ранее стало известно, что «Интер» и «Пари-Сен-Жермен» полностью согласовали переход 22-летнего марокканского защитника. ПСЖ заплатит за игрока 60 миллионов евро, а еще 10 миллионов будут выплачены в качестве бонусов. С самим футболистом согласован контракт до 2026 года.

Ранее «ПСЖ» проявлял интерес к защитнику «Реала» Серхио Рамосу», а также добился предварительного соглашения по переходу Джанлуиджи Доннарумы.