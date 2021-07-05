Максим Мухин выбрал номер Алексея Березуцкого

Полузащитник ЦСКА и сборной России Максим Мухин взял новый игровой номер в армейском клубе. Отныне футболист будет играть с цифрой «6» на спине. Ранее этим номером в ЦСКА играл защитник Алексей Березуцкий, а сегодня он исполняет обязанности главного тренера команды.

«С момента окончания карьеры трех легендарных защитников в 2018 году их номера не использовались. Пришло время написать новую историю. Максим Мухин будет играть за ЦСКА под шестым номером, предыдущим владельцем которого был Алексей Березуцкий. Передача номера зафиксирована», - написали в Twitter пресс-служба ЦСКА.