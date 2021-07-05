Первый канал покажет Суперкубок России

Матч за Суперкубок России, в котором встретятся «Зенит» Санкт-Петербург и «Локомотив», будет транслироваться в прямом эфире на Первом канале.

Матч за Суперкубок России - 2021 состоится 17 июля. В нем примут участие чемпион страны Санкт-Петербургский «Зенит» и обладатель Кубка страны «Локомотив» Москва. Встреча состоится в Калининграде, начало матча запланировано на 19:00 мск.

Ранее стало известно, что руководство Калининградской области разрешило матч между «Зенитом» и «Локомотивом» в Калининграде. Максимальная вместимость калининградского стадиона составит не более 70 процентов от общего количества мест.